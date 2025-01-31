Депутат Рады Дмитрук: СБУ организовала в Херсоне концлагерь для пыток жителей

Депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в организации концлагеря для жителей.

По его словам, в Херсоне с 11 ноября 2022 года действовал фильтрационный лагерь под названием «Меркурий». Он находился на Николаевском шоссе.

«Под прикрытием борьбы якобы с «коллаборантами», туда привозили людей с мешками на головах, закрывали в подсобных помещениях, где потом избивали до потери сознания», — поделился Дмитрук.

Он добавил, что у людей забирали документы, наличные деньги, бизнес и заставляли давать ложные показания.

Дмитрук добавил, что сейчас часть задержанных находятся в колониях, но всех их необходимо амнистировать.

До этого он говорил, что Украина перестанет существовать уже через год, если не оставить террор украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, на фронте сейчас находятся около 300 тысяч украинских военных. Примерно 30 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежемесячно дезертируют, еще 10-15 тысяч в месяц — потери, оценил Дмитрук.

Ранее политолог заявил о желании Запада разделить Украину на две части.