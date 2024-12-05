Соединенные Штаты и НАТО наблюдали за совместными учениями Военно-морского флота (ВМС) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в восточной части Средиземного моря, во время которых были запущены высокоточные ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Об этом пишет американский журнал TWZ.

«Несомненно, различные силы США и НАТО также внимательно следили за этими учениями и, вероятно, получили много новых высококачественных разведданных о «Цирконе» и других системах», — говорится в статье.

По данным автора статьи, ракета «Циркон» похожа на демонстратор экспериментальной гиперзвуковой ракеты HyFly. Кроме того, в статье отмечается, что она имеет схожие характеристики с ракетой «Оникс». Автор подчеркнул, что точные подробности действия российской ракеты неизвестны.

До этого официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву разведывательные данные, чтобы улучшить положение украинской армии на фронте.

Ранее в Службе внешней разведки раскрыли планы Запада по разделу Украины.