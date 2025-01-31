В ФРГ проголосовали за предложение демократов по помощи Украине

Бундестаг проголосовал за предложение Свободной демократической партии Германии (СвДП) по прояснению вопроса о финансировании дополнительной помощи Украине в размере €3 миллиардов. Об этом заявила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на сайте немецкого парламента.

«Парламент призывает федеральное правительство срочно направить в бюджетный комитет бундестага докладную записку в связи с дополнительными расходами в размере до €3 миллиардов с целью обеспечить дальнейшие меры поддержки Украины», — говорится в тексте законопроекта, который был поддержан большинством парламентариев.

Из текста резолюции следует, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что финансированию дополнительной помощи Украине препятствует дефицит при составлении федерального бюджета на 2025 год. Его сумму канцлер оценивает в €26 миллиардов, тогда как министр финансов Йорг Кукис указал, что она составляет €16 миллиардов.

В инициативе СвДП отмечается, что в бюджетный комитет бундестага необходимо в срочном порядке направить докладную записку в связи с дополнительными расходами в размере до €3 миллиардов с целью обеспечить дальнейшие меры поддержки Украины и больше не блокировать парламентское рассмотрение, как и демократическое голосование «по этому важному вопросу».

Накануне в министерстве финансов ФРГ сообщили, что Украине не стоит ждать быстрой дополнительной военной помощи от Германии. Представительница минфина отметила, что от министерств, занимающихся помощью Украине, не поступало никаких запросов.

Ранее политолог объяснил заявление Шольца об освобождении Германии США.