Германия пока не собирается выделять допсредства Украине

Минфин ФРГ заявил, что не получал запросы от ведомств на допсредства для Украины

Украине не стоит ждать быстрой дополнительной военной помощи от Германии. Об этом заявили в министерстве финансов страны, передает телеканал «N-tv».

Представительница минфина отметила, что от министерств, занимающихся помощью Украине, не поступало никаких запросов.

До этого комитет бундестага по бюджету призвал выделить Украине помощь на сумму €3 млрд до парламентских выборов в Германии 23 февраля. Большинство партий, входящих в правящую коалицию во главе с канцлером Олафом Шольцем, выступают против одобрения новой помощи Украине на фоне роста влияния ультраправых из «Альтернативы для Германии» и евроскептиков из «Союза Сары Вагенкнехт».

За выделение помощи Украине в бюджетном комитете бундестага проголосовали представители ХДС (Христианско-демократический союз Германии) и СвДП (Свободная демократическая партия), однако «Зеленые» и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) воздержались, а левые и ультраправые выступили против.

17 января Шольц ветировал проект выделения военной помощи Украине, над которым МИД и МО ФРГ работали на протяжение нескольких месяцев. В новый пакет помощи должны были войти три дополнительные зенитные батареи IRIS-T, партия управляемых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, десять гаубиц и артиллерийские боеприпасы. Глава МО ФРГ Борис Писториус и глава МИД Анналена Бербок настаивали на одобрении пакета до выборов в бундестаг 23 февраля.

Ранее в Германии рассказали, почему не могут направить контингент на Украину.