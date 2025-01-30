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Германия пока не собирается выделять допсредства Украине

Минфин ФРГ заявил, что не получал запросы от ведомств на допсредства для Украины
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Shutterstock/hanohiki

Украине не стоит ждать быстрой дополнительной военной помощи от Германии. Об этом заявили в министерстве финансов страны, передает телеканал «N-tv».

Представительница минфина отметила, что от министерств, занимающихся помощью Украине, не поступало никаких запросов.

До этого комитет бундестага по бюджету призвал выделить Украине помощь на сумму €3 млрд до парламентских выборов в Германии 23 февраля. Большинство партий, входящих в правящую коалицию во главе с канцлером Олафом Шольцем, выступают против одобрения новой помощи Украине на фоне роста влияния ультраправых из «Альтернативы для Германии» и евроскептиков из «Союза Сары Вагенкнехт».

За выделение помощи Украине в бюджетном комитете бундестага проголосовали представители ХДС (Христианско-демократический союз Германии) и СвДП (Свободная демократическая партия), однако «Зеленые» и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) воздержались, а левые и ультраправые выступили против.

17 января Шольц ветировал проект выделения военной помощи Украине, над которым МИД и МО ФРГ работали на протяжение нескольких месяцев. В новый пакет помощи должны были войти три дополнительные зенитные батареи IRIS-T, партия управляемых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, десять гаубиц и артиллерийские боеприпасы. Глава МО ФРГ Борис Писториус и глава МИД Анналена Бербок настаивали на одобрении пакета до выборов в бундестаг 23 февраля.

Ранее в Германии рассказали, почему не могут направить контингент на Украину.

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