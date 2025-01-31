Блиндаж ВСУ попал под удар российского дрона в Харьковской области

Операторы дронов группы «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожили блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, поделившись видеозаписью работы российских дроноводов.

По его словам, беспилотник в ходе разведки обнаружил замаскированный жилой блиндаж украинских военных, после чего координаты цели были переданы оператору FPV-дронов.

«Наши «боевые птички» оперативно вылетели на задание и с филигранной точностью поразили обозначенные объекты», — написал Кадыров.

До этого глава Чечни сообщил, что операторы дронов из группы «Шрама» спецназа «Ахмат» сбили украинский гексакоптер «Баба-Яга» на Краснолиманском направлении. По его словам, российские операторы БПЛА в ходе ночной аэроразведки обнаружили в небе «Бабу-Ягу», которую сопровождал еще один украинский дрон меньшего размера. Системы радиоэлектронной борьбы не действуют на «Бабу-Ягу», поскольку она управляется с помощью системы спутниковой связи Starlink. В связи с этим бойцы группы «Шрама» использовали для уничтожения вражеского беспилотника свои же дроны, отметил Кадыров. На кадрах можно увидеть, что осталось от вражеской «Яги», написал глава Чечни.

Ранее Кадыров показал работу «Солнцепека» по засевшей в посадках пехоте ВСУ.