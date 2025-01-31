Горловку атаковал дрон-камикадзе ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Горловке с использованием дрона-камикадзе. Об этом сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР, занимающемся документированием военных преступлений Украины.

«Удар был нанесен с помощью боевого БПЛА: 15:40 — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): дрон-камикадзе», — говорится в сообщении.

Утром 31 января сообщалось, что в Горловке три человека пострадали при обстреле больничного города со стороны ВСУ.

24 января стало известно, что четыре человека в Горловке пострадали во время обстрела.

ВСУ обстреляли жилой массив «Строитель». Информация об обстреле появилась 24 января, примерно в 15:10. Через 20 минут появилась информация о пострадавших.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее штурмовики группировки войск «Север» ВС РФ вырыли тоннели около позиций ВСУ.