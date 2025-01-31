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Штурмовики группировки войск «Север» ВС РФ вырыли тоннели около позиций ВСУ

«Звезда»: штурмовики «Севера» вырыли тоннели около позиций ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Харьковской области штурмовики группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России выкопали сеть тоннелей протяженностью один километр на глубине около трех метров. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По данным телеканала, военные рыли тоннельную сеть в перерывах между дежурствами.

«Пока была хорошая «зеленка», мы начали сооружаться, копаться. Штурмовики днем воюют, ночью, по идее, отдыхают, но мы экономили свой собственный человеческий ресурс. Мы глубже вкапывались, работали, чтобы потом у нас была собственная зона безопасности», — рассказал командир штурмового отряда с позывным Ветер.

Российские военные рассказали, что под землей они оборудовали двухместную комнату, где есть электричество. Также в случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно покинуть помещение через специальные ответвления или сменить позицию, уточняют военные.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ нанесли удары по механизированным бригадам ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны. В Минобороны РФ отмечали, что бойцы «Востока» продолжили продвижение вглубь обороны украинских войск.

Ранее на Западе рассказали, что ВС РФ затягивают петлю вокруг Красноармейска, подконтрольного ВСУ.

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