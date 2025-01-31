Украинцам разрешат проходить призывную комиссию не по месту воинского учета

Украинцам разрешат проходить призывную комиссию в ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки) и медицинское освидетельствование в ВВК (военно-врачебная комиссия) в любых регионах, а не только по месту учета. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, ее слова приводит издание «РБК-Украина»‎.

По словам замглавы министерства обороны, можно будет выбрать любой ТЦК, вне зависимости от региона. Реализовать законопроект, который позволить пройти медосмотр в любом учреждении здравоохранении, планируют к лету 2025 года.

До этого сообщалось, что в Харьковской области сотрудники ТЦК задержали наместника монастыря Украинской православной церкви (УПЦ) и удерживают его без возможности встречи с адвокатом. По данным издания «Страна.ua», 44-летнего священнослужителя задержали в рясе и отправили на военно-врачебную комиссию, а затем вывезли в воинскую часть в Днепропетровской области.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что ТЦК в Одессе едва не призвали ребенка.