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ТЦК в Одессе едва не призвали ребенка

Сотрудники ТЦК в Одессе перепутали ребенка с уклонистом в машине

Сотрудники ТЦК в Одессе перепутали ребенка с уклонистом в машине. Видео было опубликовано в одном из пабликов в Telegram.

На кадрах видно, что сотрудники ТЦК остановили на одной из улиц города такси под предлогом проверки документов. Когда они подошли ближе и открыли дверь, то увидели в машине ребенка вместо предполагаемого уклониста. В ответ на недовольство водителя, сотрудники ТЦК заявили, что сразу увидеть, кто находится в машине, оказалось невозможно.

После этого сотрудники ТЦК оставили машину и пассажиров в покое.

До этого фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова выяснили, что более 30% граждан Украины в возрасте от 18 до 29 лет готовы эмигрировать из страны в случае открытия границ.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее на Украине сына Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали.

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