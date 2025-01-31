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Стало известно, как российский боец воевал с ВСУ с перебитым позвоночником

«Звезда»: офицер ВС РФ Пигин наводил артиллерию на ВСУ с перебитым позвоночником
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Станислав Красильников/РИА Новости

Лейтенант Вооруженных сил (ВС) России Леонид Пигин полтора дня наводил артиллерию на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с перебитым позвоночником. Историю офицера рассказала «Звезда».

Собеседник издания рассказал, что шел в атаку вместе с товарищами в бронетранспортере и попал в засаду ВСУ. В ходе боя БТР подбили, Пигин выжил, но получил ранение позвоночника и мог только шевелить рукой и немного спиной.

«Оборвался шланг антифриза, и меня вместе с машиной потушило, я потерял сознание. Когда пришел в себя, то уже подходил противник, начал досматривать машину. Подумал, что там «двухсотые», и отошел», — рассказал боец военкору «Звезды» Варваре Шрадер.

Придя в сознание, лейтенант собрал из двух раций одну рабочую и стал передавать координаты для российской артиллерии. Украинские бойцы попытались добить БТР, когда определили местоположение офицера, однако машина выдержала даже выстрел из гранатомета.

Спустя сутки бойцы 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России смогли пробиться к Пигину и эвакуировать его.

В свою очередь взятый в плен боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов дал интервью ТАСС, в ходе которого призвал новобранцев украинских войск устроить мятеж против командования. По его словам, украинские офицеры «паршиво» относятся к рядовым солдатам, и им стоит ответить тем же.

Ранее Песков призвал продолжать говорить миру о преступлениях ВСУ.

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