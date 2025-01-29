Пленный боец 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии Норик Окопов призвал новобранцев к мятежу против командиров. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Соединяйтесь и идите против командования. Потому что отношение, вы видите сами, какое. Отношение паршивое. Такое же должно быть и отношение наше к командованию паршивое», — заявил он.

По словам пленного, солдаты «не мясо», у них тоже есть семьи, дети и матери. Он добавил, что численность потенциальных бойцов в любом пункте отбора значительно выше, именно это является главным преимуществом в борьбе с сотрудниками органов комплектования.

До этого боец Руслан Сычевский из 17-й танковой бригады ВСУ обратился к украинским властям из российского плена и призвал остановить президента Владимира Зеленского.

Мужчина также посоветовал прекратить героизацию нацистов и остановить ТЦК (аналог военкоматов на Украине. — прим. ред.), которые терроризируют население Украины. Боец назвал работников ТЦК «сворой, которая с оружием в руках загоняет насильно людей на фронт».

Ранее пленный украинский военнослужащий заявил, что отправился на фронт, чтобы попасть в РФ.