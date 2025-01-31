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Названы суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 270 военных в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные отразили попытку прорыва украинских формирований на территорию Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе суточных боестолкновений противник потерял более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, два миномета, пусковая установка РСЗО, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция ПВО, станция контрбатарейной борьбы, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Сегодня, 31 января, средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Курской области. Кроме того, в приграничном районе Курской области уничтожили две украинские ракеты.

Также в пятницу в селе Плехово Курской области съемочная группа «Известий» попала под удар беспилотника Вооруженных Сил Украины.

Ранее в бригаде ВСУ «Анна Киевская» появился спецотдел для поиска дезертиров.

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