На границе Одесской области Украины и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) появились противотанковые укрепления. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на видео очевидца.

По словам автора ролика, теперь уклонистам сложнее будет попасть в Приднестровье, поскольку придется преодолеть ров и забор с колючей проволокой.

31 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсоне ведутся активные фортификационные работы, которые свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не собираются отдавать город целым и невредимым. По его словам, сейчас в Херсоне мало украинских военных, но много строительной техники, с помощью которой там активно создаются бомбоубежища, укрытия и пункты управления. Политик выразил уверенность, что никакое сопротивление ВСУ не помешает Вооруженным силам РФ освободить все населенные пункты Херсонской области на правом берегу Днепра.

До этого председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что на границе весь прошлый год продолжалось строительство украинских укреплений. Речь идет о железобетонных и колючих проволочных заграждениях, противотанковых рвах и минных полях.

Ранее сообщалось, что правоохранитель из Одесской области нелегально отправлял мужчин в Приднестровье.