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На Украине правоохранитель подрабатывал переправкой мужчин в Приднестровье

Правоохранитель из Одесской области нелегально отправлял мужчин в Приднестровье

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Евгений Биятов/РИА Новости

Сотрудника правоохранительных органов из Одесской области Украины задержали по подозрению в нелегальной переправке военнообязанных граждан в Приднестровье. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

«Работники ГБР во взаимодействии с СБУ (Службой безопасности Украины — «Газета.Ru») сообщили о подозрении правоохранителю из Одесской области, который пытался организовать канал переправки мужчин призывного возраста в Приднестровье», — говорится в заявлении.

Из него следует, что стража порядка задержали, когда он пытался отправить за границу четырех военнообязанных граждан.

По информации ведомства, мужчина искал потенциальных «клиентов» в социальных сетях. За помощь при обходе постов пограничной службы он требовал $6,5 тыс. с человека, уточняется в публикации.

24 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что суд в городе Харькове приговорил 52-летнего жителя к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. В июле 2023 года мужчина прошел медицинскую комиссию и получил повестку, но в назначенную дату не явился в военный комиссариат.

При этом гражданин свою вину не признал. Вместо этого во время заседания он обвинил сотрудников военного комиссариата в применении к нему грубой силы.

Ранее в Киеве задержали троих сотрудников военного комиссариата, за деньги помогавших уклонистам.

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