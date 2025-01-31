Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли под контроль Нововасилевку в Донбассе

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Нововасилевки в ДНР
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Нововасилевка в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также подразделения группировки войск «Центр» взяли населенные пункты Зеленое и Новоелизаветовка в этом регионе.

По данным ведомства, «Центр» нанес поражение подразделениям бригадам ВСУ, теробороны, нацгвардии и бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Украинская армия за сутки потеряли в ДНР более 4000 солдат. Помимо живой силы, ВСУ потеряли пять танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе американскую технику: боевую машину пехоты Bradley и три бронетранспортера М113. Также российские военные уничтожили 48 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

26 января в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы страны взяли под контроль поселок Великая Новоселка. Этот населенный пункт был последним крупным рубежом ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее в США предрекли переход Киева под контроль РФ, если Вашингтон остановит помощь.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами