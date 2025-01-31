Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Нововасилевки в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Нововасилевка в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также подразделения группировки войск «Центр» взяли населенные пункты Зеленое и Новоелизаветовка в этом регионе.

По данным ведомства, «Центр» нанес поражение подразделениям бригадам ВСУ, теробороны, нацгвардии и бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Украинская армия за сутки потеряли в ДНР более 4000 солдат. Помимо живой силы, ВСУ потеряли пять танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе американскую технику: боевую машину пехоты Bradley и три бронетранспортера М113. Также российские военные уничтожили 48 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

26 января в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы страны взяли под контроль поселок Великая Новоселка. Этот населенный пункт был последним крупным рубежом ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее в США предрекли переход Киева под контроль РФ, если Вашингтон остановит помощь.