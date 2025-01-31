Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудника СБУ осудили за «слив» данных о сотрудниках госбезопасности ДНР

Верховный суд ДНР осудил на 13 лет бывшего сотрудника СБУ за шпионаж
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Верховный суд ДНР вынес приговор 69-летнему бывшему сотруднику СБУ, который выдавал противнику информацию о системе госбезопасности республики и ее сотрудниках. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.

Суд установил, что с декабря 2018 года по май 2022 года бывший сотрудник СБУ, а затем внештатный сотрудник Службы внешней разведки Украины, собирал в ДНР информацию об организационно-штатной структуре министерства государственной безопасности ДНР. Также он получал данные о личном составе министерства, воинских званиях, контактных телефонах. Всю информацию он передавал иностранным кураторам.

В итоге суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Накануне суд в Петербурге вынес приговор украинскому гражданину Ивану Забавскому по делу о шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Осужденный является сторонником действующего руководства Украины и негативно относится к проводимой Россией спецоперации. Мужчина намеревался собирать и передавать данные их по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки.

Ранее ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами