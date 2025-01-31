Экс-сотрудника СБУ осудили за «слив» данных о сотрудниках госбезопасности ДНР

Верховный суд ДНР осудил на 13 лет бывшего сотрудника СБУ за шпионаж

Верховный суд ДНР вынес приговор 69-летнему бывшему сотруднику СБУ, который выдавал противнику информацию о системе госбезопасности республики и ее сотрудниках. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.

Суд установил, что с декабря 2018 года по май 2022 года бывший сотрудник СБУ, а затем внештатный сотрудник Службы внешней разведки Украины, собирал в ДНР информацию об организационно-штатной структуре министерства государственной безопасности ДНР. Также он получал данные о личном составе министерства, воинских званиях, контактных телефонах. Всю информацию он передавал иностранным кураторам.

В итоге суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Накануне суд в Петербурге вынес приговор украинскому гражданину Ивану Забавскому по делу о шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Осужденный является сторонником действующего руководства Украины и негативно относится к проводимой Россией спецоперации. Мужчина намеревался собирать и передавать данные их по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки.

Ранее ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом.