Губернатор Владимирской области сообщил об упавшем беспилотнике

Губернатор Авдеев: при падении дрона во Владимирской области никто не пострадал

В Судогодском районе Владимирской области упал беспилотник. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, пострадавших и угрозы для населения нет. Однако небольшие повреждения нашли на заборе частного дома. На месте работают специалисты правоохранительных органов, министерства обороны, сотрудники областного правительства и органов местного самоуправления.

Этим утром министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

25 беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над Волгоградской областью, шесть дронов были сбиты над территорией Курской области, четыре — над территорией Ярославской области и по два беспилотника были уничтожены над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.

Ранее пожар произошел на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА.