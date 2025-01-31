В Ростовской области произошли взрывы

Жители Ростовской области сообщили о звуках взрывов в небе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, около 1:05 мск мощный взрыв раздался над Азовским морем в районе села Кулешовка. Предварительно, заявил SHOT, был сбит украинский беспилотник.

О взрывах также сообщили жители городов Ростов-на-Дону, Батайск и Миллерово.

Официальных комментариев от властей региона и экстренных служб пока не было.

30 января российское Минобороны сообщало, что с 19:50 до 22:00 мск дежурные средства ПВО сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в Курской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Крыму.

29 января украинские войска атаковали предприятие и грузовой автомобиль в селе Двулучное в Валуйском округе Белгородской области. Атаке также подвергся микроавтобус на автодороге Уразово — Двулучное.

Ранее угрозу атаки беспилотников объявили в Самарской области.