Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области произошли взрывы

SHOT: жители Ростовской области сообщили о взрывах
close
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Жители Ростовской области сообщили о звуках взрывов в небе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, около 1:05 мск мощный взрыв раздался над Азовским морем в районе села Кулешовка. Предварительно, заявил SHOT, был сбит украинский беспилотник.

О взрывах также сообщили жители городов Ростов-на-Дону, Батайск и Миллерово.

Официальных комментариев от властей региона и экстренных служб пока не было.

30 января российское Минобороны сообщало, что с 19:50 до 22:00 мск дежурные средства ПВО сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в Курской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Крыму.

29 января украинские войска атаковали предприятие и грузовой автомобиль в селе Двулучное в Валуйском округе Белгородской области. Атаке также подвергся микроавтобус на автодороге Уразово — Двулучное.

Ранее угрозу атаки беспилотников объявили в Самарской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами