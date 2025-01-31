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Китай строит военный командный центр в 10 раз больше Пентагона

FT: возле Пекина строят военный командный центр в 10 раз больше Пентагона
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Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неподалеку от Пекина строят комплекс крупнейшего в мире армейского командного центра, размеры которого в 10 раз превышают размеры штаб-квартиры министерства обороны США (Пентагон). Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки и заявления источников из разведки.

На спутниковых снимках показана строительная площадка площадью более 6 квадратных км, которая находится в 30 км к юго-западу от Пекина. Основное строительство, по данным издания, началось в середине 2024 года.

На площадке заметили глубокие ямы, в которых, по оценкам военных экспертов, будут размещаться большие укрепленные бункеры для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта, включая потенциальную ядерную войну, отмечает FT.

По словам американских военных, разведывательное сообщество внимательно следит за объектом, который они называют «Пекинским военным городком».

Бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер заявил изданию, что если информация о строительстве такого огромного военного центра подтвердится, это станет сигналом о намерении Пекина создать «не только обычные силы мирового класса, но и передовой ядерный потенциал ведения войны».

До этого сообщалось, что Китай строит огромный исследовательский центр по термоядерному синтезу в городе Мяньян.

Ранее аналитик заявил, что Китай проводит «беспрецедентное» наращивание военной мощи.

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