Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгородской области за сутки

За сутки более 65 боеприпасов выпустили Вооруженные силы (ВСУ) Украины по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгородском районе поселки Дубовое, Майский, Малиновка, Октябрьский, Разумное, села Беловское, Красное, Красный Хутор, Нехотеевка, Новая Деревня и Таврово подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 5 снарядов, и атакам с помощью 14 беспилотников, 13 из которых сбиты системой ПВО», — написал он.

В поселке Разумное атаковали жилой дом, двоих человек спасти не удалось, также есть раненные, рассказал губернатор.

По территории Краснояружского района выпустили 24 боеприпаса и 12 беспилотников, повреждены два автомобиля. Валуйский район тоже попал под атаку дронов, там повреждены предприятие и несколько машин.

По Шебекинскому округу выпущено несколько снарядов и дрон - поврежден частный дом. Еще два района, Волоконовский и Прохоровский, а также Грайворонский округ попали под удар ВСУ. Там обошлось без пострадавших.

Накануне украинские военные выпустили 60 дронов и 49 снарядов по Белгородской области. По словам губернатора подверглись пять населенных пунктов в Грайворонском муниципальном округе. Здесь были повреждены 10 квартир в трех многоэтажных домах, один частный дом, один объект социальной инфраструктуры и 17 автомобилей.

Кроме того, обстрелам подвергся Краснояружский район. Своими действиями бойцы ВСУ нанесли урон одному социальному объекту, одному частному домовладению и линии электропередачи.

Ранее военные ВСУ с помощью дрона сбросили зажигательный снаряд на храм в Белгородской области.