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ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области
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Sofiia Gatilova/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под один из ударов попал город Шебекино. Там украинские военные атаковали шесть частных домовладений. В результате произошедшего у построек выбило окна, были посечены фасады и заборы.

«Кроме этого, в Шебекинском округе вражеским беспилотником атаковано село Безлюдовка. В результате детонации боеприпаса в одном частном домовладении повреждены остекление и забор», — написал губернатор региона.

Глава Белгородской области добавил, что также ВСУ атаковали FPV-дроном грузовой автомобиль в селе Соболевка в Валуйском округе. Из-за этого транспортное средство и располагавшийся рядом с ним коммерческий объект получили повреждения.

Также украинские войска атаковали частное село Борисовка в Волоконовском районе. В результате, по информации Гладкова, в частном доме были выбиты окна, а припаркованный рядом автомобиль оказался поврежден.

«Еще один дрон сдетонировал возле социального объекта в поселке Малиновка Белгородского района — в здании повреждена стена. Информация о последствиях уточняется», — написал глава региона.

Утром 30 января Гладков сообщил, что за сутки более 65 боеприпасов выпустили ВСУ по Белгородской области.

Ранее Гладков опроверг сообщения об утечках информации.

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