СБУ ищет того, кто «слил» слова Буданова об угрозе Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело из-за утечки слов начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) об угрозе существования государства. Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире украинских СМИ.

«Есть политические лидеры, которые руководят политическими фракциями, которые тоже должны знать в целом обстановку на высшем уровне, но точно не рассказывать ее потом в прямом эфире... Вот, открыли уголовное дело, пусть СБУ разбирается», — заявил Костенко.

Украинский депутат не уточнил, против кого именно было заведено дело.

До этого руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов вместо ответа на просьбу прокомментировать сообщения о том, что он говорил об угрозе существованию его страны, рассказал анекдот про старушку и проститутку.

27 января на Украине разгорелся политический скандал, связанный с выступлением Буданова в Верховной раде. На закрытой встрече с депутатами он якобы заявил, что мирные переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства.

Ранее в Британии заявили об уверенности Путина в победе на Украине.