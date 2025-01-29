Буданов ответил анекдотом на просьбу объяснить свои слова об Украине

Буданов рассказал анекдот в ответ на просьбу объяснить свои слова об Украине

Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что он говорил об угрозе существованию его страны, рассказал анекдот. Его цитирует «Страна.ua».

Он предложил представить двух старушек, одна из которых, указывая на проходящую мимо женщину, говорит, что у нее дочь — девушка легкого поведения.

«Другая говорит: «Так у нее же сын». Ну, пусть всем теперь рассказывает, что это не так», — закончил Буданов.

27 января на Украине разгорелся политический скандал, связанный с выступлением Буданова в Верховной раде. На закрытой встрече с депутатами он якобы заявил, что мирные переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства.

В ГУР эту информацию опровергли, но из комментариев ряда депутатов Рады следует, что выступление все-таки было. В России отнеслись к этому спокойно: в Госдуме отметили, что слова Буданова лишний раз свидетельствуют о неудачах Киева на фронте.

Ранее в Британии заявили об уверенности Путина в победе на Украине.