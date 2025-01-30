Подполье: ВСУ стали группировать войска на границе с РФ и Белоруссией

Вооруженные силы Украины стали группировать войска в Городнянском районе Черниговской области, на границе с РФ и Белоруссией. Об этом координатор пророссийского сопротивления на Украине Сергей Лебедев рассказал РИА Новости.

«Они часто перемещаются. Их отличает, со слов местного населения, новая красивая форма и то, что техника свежеокрашена, то есть, не видно, чтобы она участвовала в боях», — рассказал подпольщик.

Он предположил, что задачей группировки может стать атака на РФ.

«Есть мнение, что ВСУ подготавливают с подачи западных кураторов провокацию», — заявил Лебедев.

Он рассказал, что возле села Сапонова Гута в Черниговской области работает огромный танковый полигон, где под руководством офицеров из стран НАТО обучаются мобилизованные украинцы, а также идет комплектация военных подразделений.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что успех операций ВСУ возможен только при полной секретности.

Ранее украинский порт Измаил перестал принимать военные грузы после удара.