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Украинский порт Измаил перестал принимать военные грузы после удара

РИА: украинский порт Измаил перестал принимать военные грузы после удара
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Prosecutor General's Office via Telegram/Handout via Reuters

Украинский порт Измаил в Одесской области перестал принимать военные грузы после серии ударов. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Наконец-то порт отработали по всей длине. <..> Есть и склады, уничтоженные и разбитая инфраструктура порта, что означает – несколько дней, а может и недели, порт не будет принимать военные грузы», — рассказал подпольщик.

По мнению Лебедева, это существенно повлияет на снабжение Вооруженных сил Украины и ход боевых действий.

Отмечается, что часть сбитых противовоздушной обороной ракет упали в самом городе Измаиле.

В сентябре 2024 года Лебедев заявлял, что ВС РФ ударили по погрузочным терминалам и заводу в Измаиле.

Перед этим он заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одесской области. Они скрывались в санатории, расположенном в населенном пункте Сергеевке.

Ранее Рогов заявил о попадании украинской ракеты по пустым бочкам в порту Бердянска.

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