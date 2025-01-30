Минобороны отчиталось об успехах российских войск в Курской области

Российские войска продолжают разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки российских войск «Север» за сутки нанесли удар по позициям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ. Также российские военнослужащие отразили две контратаки украинской армии.

В министерстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ на территориях Курской и Сумской областей.

Из этой же сводки следует, что суточные потери украинских войск в Курской области превысили 240 бойцов. По данным Минобороны, за аналогичный промежуток времени российские военные вывели из строя две боевые машины пехоты ВСУ и 14 автомобилей.

Ранее в Курской области 700 срочников вернулись на позиции после общения со священниками.