Стало известно об угрозе массированного удара украинских ВВС по югу России

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся нанести очередной ракетный удар по российским территориям. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на военкоров.

В этот раз, как сообщают источники, ВСУ планируют использовать самолеты F-16 американского производства, МиГ-29 и Су-27.

«Сегодня украинские самолеты массово поднялись в воздух с нескольких аэродромов в центральной и восточной части Украины. Всего в воздухе было отмечено не менее шести-семи единиц истребителей МиГ-29 и Су-27, а также как минимум один истребитель F-16», — говорится в публикации.

По данным военкоров, украинская авиация поднялась в воздух сразу с четырех аэродромов: МиГ-29 и Су-27 взлетели с аэродромов в Черкассах, Миргороде и Канатово, тогда как F-16 — с аэродрома Васильков.

«Рыбарь» пишет, что все они проделали путь в направлении Днепропетровска и южной части Харьковской области. После этого, как пишет источник, некоторые развернулись, остальные пропали с радаров рядом с Днепропетровском, возможно, осуществив посадку на местный аэродром.

По информации «Рыбаря», указанный маршрут, как правило, используется при пусках крылатых ракет по восточной части Крыма, Крымскому мосту, а также Краснодарскому краю и Ростовской области. Те истребители, которые вернулись на Миргород, скорее всего, выполняли роль прикрытия и условно отрабатывали «пуск обманок».

Официального комментария от Минобороны РФ по данному вопросу на момент публикации материала не было.

Незадолго до этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебросили группу пограничников на Суджанское направление в Курской области. В регион были отправлены члены 94-го отряда Государственной пограничной службы Украины. До этого они отлавливали военнообязанных украинцев, которые уклонялись от службы в армии.

Ранее подполковник ВВС США заявила об отступлении ВСУ на всех участках фронта.