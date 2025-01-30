В МИД высказались о развитии глобальной противоракетной обороны США

Развитие глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США может поставить крест на перспективах сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков в статье для журнала «Международная жизнь».

Дипломат отметил, что в настоящее время идет гонка ракетных вооружений, проводится масштабная модернизация ядерных арсеналов, а также набирает обороты процесс милитаризации космоса. Кроме того, важную роль начинают играть новые технологии, способные увеличить потенциал противника.

«В складывающихся реалиях говорить о стратегической стабильности в ее классическом двустороннем контексте уже невозможно, если мы не хотим вогнать себя в очередную иллюзию», — написал Машков.

28 января американский президент Дональд Трамп заявил, что баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты являются катастрофической угрозой для США. Глава Белого дома поручил министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней представить план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.

Ранее Трамп обвинил Россию в краже засекреченных чертежей «супер-пупер-ракеты» у США.