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В МИД высказались о развитии глобальной противоракетной обороны США

Посол Машков: развитие ПРО США ставит крест на перспективах сокращения СНВ
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Paul R. Jones/Shutterstock/FOTODOM

Развитие глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США может поставить крест на перспективах сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков в статье для журнала «Международная жизнь».

Дипломат отметил, что в настоящее время идет гонка ракетных вооружений, проводится масштабная модернизация ядерных арсеналов, а также набирает обороты процесс милитаризации космоса. Кроме того, важную роль начинают играть новые технологии, способные увеличить потенциал противника.

«В складывающихся реалиях говорить о стратегической стабильности в ее классическом двустороннем контексте уже невозможно, если мы не хотим вогнать себя в очередную иллюзию», — написал Машков.

28 января американский президент Дональд Трамп заявил, что баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты являются катастрофической угрозой для США. Глава Белого дома поручил министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней представить план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.

Ранее Трамп обвинил Россию в краже засекреченных чертежей «супер-пупер-ракеты» у США.

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