ВСУ атаковали Энергодар дроном-камикадзе

Временно исполняющий обязанности главы Энергодара Максим Пухов сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город — спутник Запорожской АЭС с помощью дрона-камикадзе.

«При помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в городе», — написал он.

Отмечается, что пострадавших и возгораний в результате атаки ВСУ нет.

«Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств», — обратился Пухов к жителям города.

26 января Пухов сообщил, что в небе над центром Энергодара в Запорожской области сбит беспилотник ВСУ.

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. 17 января генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщал, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской атомной электростанции.

Ранее ВСУ четырьмя БПЛА атаковали Энергодар.