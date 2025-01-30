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ВСУ атаковали Энергодар дроном-камикадзе

ВСУ атаковали город — спутник ЗАЭС Энергодар с помощью дрона-камикадзе
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Reuters

Временно исполняющий обязанности главы Энергодара Максим Пухов сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город — спутник Запорожской АЭС с помощью дрона-камикадзе.

«При помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в городе», — написал он.

Отмечается, что пострадавших и возгораний в результате атаки ВСУ нет.

«Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств», — обратился Пухов к жителям города.

26 января Пухов сообщил, что в небе над центром Энергодара в Запорожской области сбит беспилотник ВСУ.

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. 17 января генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщал, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской атомной электростанции.

Ранее ВСУ четырьмя БПЛА атаковали Энергодар.

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