В зоне СВО появился портативный аэродром для дронов

В зону специальной военной операции (СВО) поступила радиоуправляемая тележка «Муравей», которая используется как портативный аэродром для взлета дронов из труднодоступных мест. Об этом ТАСС рассказал представитель конструкторского бюро «Гермес», входящего в научно-производственное объединение «Кайсант».

«Муравей» оснащен помехозащищенной связью «Гермес» и наземной станцией управления. Тележка предназначается для перевозки любых грузов и, кроме того, может применяться в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов.

По словам представителя конструкторского бюро, беспилотники в режиме гибернации доставляются на «Муравье» до места взлета. Затем дроны выводятся из гибернации и по одному взлетают в необходимом количестве в нужном направлении.

«Муравей» является компактным изделием, его размер составляет 80 на 90 см. Он окрашен в камуфляжные цвета, и поэтому можно максимально незаметно для противника подвезти беспилотники в место непосредственного запуска и осуществить быструю бомбардировку.

Вес «Муравья» составляет 27 кг, грузоподъемность — до 25 кг. Тележка может передвигаться по пересеченной местности со скоростью 9 км/ч по пересеченной местности.

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