Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО появился портативный аэродром для дронов

ТАСС: в зоне СВО стали применять портативный аэродром для дронов «Муравей»
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В зону специальной военной операции (СВО) поступила радиоуправляемая тележка «Муравей», которая используется как портативный аэродром для взлета дронов из труднодоступных мест. Об этом ТАСС рассказал представитель конструкторского бюро «Гермес», входящего в научно-производственное объединение «Кайсант».

«Муравей» оснащен помехозащищенной связью «Гермес» и наземной станцией управления. Тележка предназначается для перевозки любых грузов и, кроме того, может применяться в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов.

По словам представителя конструкторского бюро, беспилотники в режиме гибернации доставляются на «Муравье» до места взлета. Затем дроны выводятся из гибернации и по одному взлетают в необходимом количестве в нужном направлении.

«Муравей» является компактным изделием, его размер составляет 80 на 90 см. Он окрашен в камуфляжные цвета, и поэтому можно максимально незаметно для противника подвезти беспилотники в место непосредственного запуска и осуществить быструю бомбардировку.

Вес «Муравья» составляет 27 кг, грузоподъемность — до 25 кг. Тележка может передвигаться по пересеченной местности со скоростью 9 км/ч по пересеченной местности.

21 января сообщалось, что Россия применила дроны с камерой наблюдения для скрытной разведки.

Ранее в РФ создали новый дрон-камикадзе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами