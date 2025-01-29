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В Подмосковье накрыли группировку, незаконно продающую драгоценные металлы

ФСБ пресекла деятельность группировки, незаконно обрабатывавшей драгметаллы
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РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили противоправную деятельность группы, действовавшей в теневом секторе рынка драгоценных металлов. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в сентябре прошлого года в Подмосковье выявили подпольную лабораторию, в которой занимались незаконным аффинажем драгоценных металлов из вторичного сырья, включая радиоэлектронный лом и отработанные катализаторы.

Переработанные металлы выкупали поставщикам сырья, а затем продукт выводился в теневой оборот или контрабандой вывозился в другие страны. В ходе рейдов силовики изъяли драгоценные металлы на сумму 11,8 млн рублей, а также оборудование, которое использовали в процессе аффинажа.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

22 января сообщалось, что в Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группировки и изъяли 200 тысяч пачек контрафактных сигарет. ОПГ занималась закупкой, хранением и доставкой безакцизных табачных изделий к местам сбыта.

Ранее в Новосибирске накрыли склад с семью тысячами бутылок контрафактного алкоголя.

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