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В Румынии подняли в воздух истребители из-за обнаружения БПЛА рядом с границей

МО Румынии: два истребителя F-16 подняли в воздух из-за беспилотников у границы
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Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бухарест поднял в воздух истребители F-16 в связи с появлением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рядом с границей республики. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Румынии.

По информации ведомства, дрон находился в воздушном пространстве Украины. Системы мониторинга и наблюдения зафиксировали БПЛА, когда он двигался вблизи румынской границы.

«В результате сложившейся ситуации около 3:40 (4:40 мск — «Газета.Ru») с 86-й авиабазы в [коммуне] Борча вылетели два истребителя F-16 <...>, входящих в состав боевой службы воздушной полиции», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что нарушения воздушного пространства республики не произошло. Несмотря на это, Бухарест оповестил об инциденте союзные государства и распорядился провести проверки в приграничных районах страны на случай падения обломков дрона.

17 января на территории уезда Тулча в Румынии были найдены фрагменты беспилотного летательного аппарата. В министерстве обороны страны заявили, что в республике упал БПЛА якобы «российского производства».

Ранее американский дрон пролетел вблизи западных границ РФ.

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