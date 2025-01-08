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Американский беспилотник пролетел вблизи западных границ России

SHOT: БПЛА США Global Hawk заметили вблизи Ленинградской и Псковской областей
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Global Look Press

Разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk производства США заметили вблизи Ленинградской и Псковской областей. Об этом сообщает SHOT.

По данным портала, американский дрон, известный также как FORTE12, проделывает круги над территорией Эстонии от поселка Канепи (до Псковской области — 50 км) до города Кивиыли (до Ленинградской области — 54 км). Его путь растянулся вдоль российской границы на 151 км.

Предполагается, что дрон собирает информацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Известно, что Hawk два дня назад вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянской Сицилии, затем пролетел над Грецией, Болгарией, Венгрией, Румынией, Словакией, Польшей, Литвой, Латвией и остался в Эстонии.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотник США. Способен летать на высоте до 18 тыс. м и имеет дальность полета свыше 12 300 морских миль (примерно 23 тыс. км). Максимальная продолжительность нахождения в воздухе — 36 часов.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что промышленное предприятие получило повреждение в результате атаки БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за ночь уничтожили 32 дрона ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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