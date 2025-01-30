МО РФ: ВСУ потеряли 370 бойцов в зоне ответственности групп «Север» и «Запад»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 370 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировок российских войск «Север» и «Запад». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что бойцы группировки «Север» нанесли поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 50 бойцов, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

В зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия лишилась свыше 20 бойцов, двух боевых бронемашин, 10 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, а также склад боеприпасов. Бои проходили в районах населенных пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области.

Накануне Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что российские войска наступают в Харьковской области, где расширяют свои плацдармы.

Авторы отметили, что попытки ВСУ выбить российских военных из поселка Двуречная провалились.

Ранее в подполье заявили об ударе по складу и позициям ВСУ в Харьковской области.