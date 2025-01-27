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ВСУ атаковали храм в Белгородской области зажигательными снарядами

ВСУ с помощью дрона сбросили зажигательный снаряд на храм под Шебекино

Украинские войска атаковали Свято-Троицкий храм в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области при помощи дрона, переносившего зажигательные боеприпасы. Информация об этом появилась на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

Инцидент произошел вечером 26 января.

«После сброса снарядов дрон долгое время кружил над храмом, мешая подъехать пожарным расчетам для начала тушения пожара, атакуя их», — говорится в сообщении с уточнением, что это был беспилотник модели «Баба-Яга».

Полностью выгорел центральный купол церкви, частично повреждена настенная роспись. Кроме того, оказалась частично разрушена храмовая стена.

В декабре в РПЦ рассказывали, что порядка 60 храмов были повреждены в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года. Отмечается, что в Брянской области закрыли девять храмов, а один пострадал в Воронежской митрополии.

Ранее Путин назвал людьми «без роду и племени» власти Украины после гонений на РПЦ.

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