Президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить на фронт преподавателей военных лицеев и вузов страны, а также административное звено таких учебных учреждений. Об инициативе он рассказал студентам военных вузов, видеозапись опубликована в Telegram-канале политика.

Зеленский подчеркнул, что все украинские «ребята и девушки», которые учатся на офицеров, должны знать, что происходит на фронте, что такое современный вооруженный конфликт.

«Следовательно, вы, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт, должны быть на фронте», — сказал украинский лидер.

Он отметил, что только таким образом, а не информацией из книг, можно научить тому, что такое настоящая война. Планируется ли действительно отправлять преподавателей на фронт, президент не уточнил.

Накануне сообщалось, что мэров Борислава и Трускавца оштрафовали за невыполнение плана по мобилизации украинских граждан. По этой же причине во Львовской области оштрафовали главу города Дрогобыч Тараса Кучму.

Ранее Зеленского заподозрили в желании начать призывать подростков на службу в армии.