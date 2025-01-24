Из-за обстрела со стороны ВСУ приостановлена работа водовода Дон — Донбасс

Из-за атак ВСУ по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР нарушено энергоснабжение, в том числе была приостановлена работа водовода Дон — Донбасс. Об этом сообщили в минстрое ДНР.

«Аварийные бригады работают над восстановлением подачи воды в республике, сообщили на заседании оперштаба по теплу и воде, которое состоялось сегодня», — сообщили в ведомстве.

ВСУ второй день подряд атакуют инфраструктуру Донбасса. Таким образом была нарушена работа оборудования, обеспечивающего забор воды из водовода Дон — Донбасс. Рабочим удалось не допустить полной остановки водовода.

Отмечается, что 23 января была устранена 291 авария на сетях водоснабжения и водоотведения.

В ноябре минувшего года ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить ВС РФ.

Отмечается, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. Сообщалось, что оно существенно обмелело после подрыва дамбы.

Ранее эксперт рассказал, чем подрыв дамбы Кураховского водохранилища выгоден для ВС РФ.