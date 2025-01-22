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Суд в ЛНР приговорил пенсионерку, шпионившую для украинских спецслужб

Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам пожилую украинку за шпионаж для ВСУ
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Верховный суд Луганской народной республики вынес приговор пожилой гражданке Украины Елене Григоренко, которая шпионила для украинских спецслужб через своего сына, проживающего в Эстонии. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

Подсудимой 62 года. Во время телефонных разговоров с сыном она сообщала сведения о перемещении и местах дислокации российских военных.

В итоге суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы.

До этого спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) поймали украинского шпиона в Мариуполе. По данным пресс-службы ФСБ, задержанный начал заниматься передачей информации о местонахождении ВС РФ украинской стороне еще до получения гражданства РФ. После получения паспорта гражданин по заданию украинской разведки продолжил собирать информацию о военных объектах России.

Также сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина РФ, призывавшего к экстремистской деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее жительницу Мариуполя задержали по делу о призывах к терроризму.

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