Военные за ночь сбили пять беспилотников над регионами России

МО: силы ПВО за ночь сбили пять БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Средства противовоздушной обороны в ночь на 30 января перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что три беспилотника сбили над территорией Белгородской области и два — над территорией Брянской области.

Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Telegram-канал SHOT добавил, что очевидцы сообщили о пожаре в районе города Новозыбкова.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, как остановить атаки украинских дронов на Россию.