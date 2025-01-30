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Российские войска вплотную подошли к окраинам Купянска

Аналитик Марочко: ВС России вплотную подошли к северным окраинам Купянска
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России вплотную подошли к северным окраинам города Купянска в Харьковской области Украины. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, российские войска продвинулись вдоль правого берега реки Оскол и подошли к населенному пункту Голубовка, который расположен на расстоянии около 3 км от северных окраин Купянска.

Марочко подчеркнул, что Голубовка имеет важное значение для ВСУ. По его данным, украинское командование вынуждено перебросило в этот район подкрепление, сняв часть личного состава ВСУ с других участков.

28 января стало известно, что российские штурмовики прорвали линию фронта под Купянском и на тяжелой бронированной технике вошли в поселок Двуречная. По данным Telegram-канала SHOT, там они зачистили район и заняли более выгодные позиции. Операцию провели около четырех утра. Отмечается, что к рассвету важный населенный пункт на берегу реки Оскол был уже полностью под контролем Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли в плен под Купянском итальянского пиццамейкера.

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