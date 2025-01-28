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Стало известно о прорыве линии фронта под Купянском

Shot: российские штурмовики прорвали линию фронта под Купянском
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Виталий Аньков/РИА Новости

Российские штурмовики прорвали линию фронта под Купянском и на тяжелой бронированной технике вошли в поселок Двуречная. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Там они зачистили район и заняли более выгодные позиции. Операцию провели около четырех утра. Отмечается, что к рассвету важный населенный пункт на берегу реки Оскол был уже полностью под контролем Вооруженных сил РФ.

Было захвачено семь блиндажей Вооруженных сил Украины, уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два пикапа с медикаментами.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожают подразделения Вооруженных сил Украины южнее Купянска в Харьковской области и в скором времени могут отрезать украинской армии пути отступления из города и его окрестностей. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли в плен под Купянском итальянского пиццамейкера.

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