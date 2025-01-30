Полковник СБУ Стариков: Украина уже никогда не вернет занятые ВС РФ территории

Украина уже никогда не вернет территории, занятые Вооруженными силами РФ. Об этом заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

«Территорию, которую сейчас противник занял, он нам уже никогда не отдаст — нравится это кому-то сейчас слушать или не нравится, но так оно и будет», — сказал он.

По его словам, Вооруженные силы Украины уже не смогут сдержать натиск российской армии в Донецкой народной республике, поэтому украинские войска пытаются удержать приграничные земли Курской области.

Стариков считает, что оккупация ВСУ курского приграничья — политический маневр, который не окажет никакого влияния на результат специальной военной операции.

На днях сообщалось, что политики и дипломаты на Украине обсуждают «100-дневный план Трампа» по урегулированию конфликта, который, в частности, предусматривает объявление перемирия с 20 апреля по всей линии фронта. Предполагается также, что Украина не войдет в НАТО, вступит в Евросоюз до 2030 года и откажется от попыток вернуть потерянные территории.

В январе государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина в обозримом будущем вряд ли вернет территории, которые уже вошли в состав России по результатам референдумов.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский не верит в возвращение территорий военным путем.