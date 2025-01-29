Сотрудники ТЦК в Запорожье призвали мужчину во время переоформления отсрочки

Сотрудники ТЦК в контролируемом Вооруженными силами Украины Запорожье призвали мужчину во время оформления отсрочки от призыва на военную службу. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

«Сотрудники ТЦК сняли мужчину с маршрутки и забрали для проверки документов. У него была справка, которая занимается переоформлением документов, чтобы продолжить отсрочку. Но его мобилизовали», — сообщает издание.

Недавно также государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что дезертировавший из Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчина организовал канал нелегального выезда украинских военнослужащих в Европу.

Отмечается, что в 2024 году военнослужащий самовольно оставил место службы и уехал в Днепропетровск (украинское название — Днепр). Именно там он и разработал схему незаконной перевозки военнообязанных из Украины в Европу. Известно, что за свои услуги он брал €7 тыс.

Ранее депутат Рады рассказал о дезертирстве мобилизованных украинцев на учениях за границей.