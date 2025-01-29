Член немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Андрей Хунко обратился к властям ФРГ с вопросом о потенциальной отправке миротворческого контингента на Украину. Обращение политика есть в распоряжении издания «Лента.ру».

«В какой степени федеральное правительство считает отправку так называемых европейских «миротворцев» на Украину подходящей для обеспечения или поддержания возможного прекращения огня, несмотря на высокие риски?» — говорится в обращении парламентария.

В письменном обращении члена немецкого парламента также задается вопрос властям Германии, рассматривает ли официальный Берлин вопрос об участии армии ФРГ в «зарубежной операции» на территории Украины.

До этого глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт подчеркивала, что Германия не может «всерьез разместить» свой миротворческий контингент на территории Украины.

По ее словам, на Украине нужны войска ООН, однако «они должны быть предоставлены державами, которые сейчас выступают посредниками в войне».

Ранее Мирошник объяснил, какие «миротворцы» на Украине станут военной целью.