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В живых остаются 25 пленников ХАМАС

ХАМАС передал список заложников, согласно ему живы 25 человек из 33
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Dawoud Abu Alkas/Reuters

Палестинская группировка ХАМАС передала Израилю список выживших заложников, из которого следует, что 25 из 33 израильтян остаются в живых. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки.

«ХАМАС передал посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить», — говорится в сообщении.

Группировка до 31 января намерена передать израильской стороне Арбель Иегуду и двух других заложников.

Агентство также сообщает, что десятки тысяч палестинцев начали возвращаться в Газу. Первые жители прибыли в город ранним утром после того, как в 7:00 по местному времени открылся первый контрольно-пропускной пункт в центральной части Газы. Еще один контрольно-пропускной пункт открылся в 9:00.

25 января израильские власти освободили 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военных.

Ранее ХАМАС заявил об ответственности Израиля за возможные сбои в выполнении соглашения по Газе.

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