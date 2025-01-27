В живых остаются 25 пленников ХАМАС

ХАМАС передал список заложников, согласно ему живы 25 человек из 33

Палестинская группировка ХАМАС передала Израилю список выживших заложников, из которого следует, что 25 из 33 израильтян остаются в живых. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки.

«ХАМАС передал посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить», — говорится в сообщении.

Группировка до 31 января намерена передать израильской стороне Арбель Иегуду и двух других заложников.

Агентство также сообщает, что десятки тысяч палестинцев начали возвращаться в Газу. Первые жители прибыли в город ранним утром после того, как в 7:00 по местному времени открылся первый контрольно-пропускной пункт в центральной части Газы. Еще один контрольно-пропускной пункт открылся в 9:00.

25 января израильские власти освободили 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военных.

Ранее ХАМАС заявил об ответственности Израиля за возможные сбои в выполнении соглашения по Газе.