В Германии посоветовали не питать иллюзий из-за назначения Драпатого главой «Хортицы»

Проблемы Киева на фронте не исчезнут после назначения командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого руководителем группировки войск «Хортица». Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Украинцам не стоит питать иллюзий, что огромные проблемы на восточном фронте просто исчезнут с приходом более способного командира», — говорится в материале.

Авторы отметили, что в настоящее время ВСУ сталкиваются с рядом трудностей, в том числе нехваткой личного состава и коррупцией. При этом в группировке «Хортица» наблюдается текучесть кадров, что сказывается на коммуникации с другими подразделениями. Журналисты подчеркнули, что у Драпатого слишком мало времени, чтобы исправить эту ситуацию.

Драпатый был назначен командиром группировки войск «Хортица» 26 января. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что военный поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад, так как именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад.

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