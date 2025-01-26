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Зеленский отправил Драпатого командовать войсками на Южно-Донбасском направлении

Зеленский: Драпатый будет командовать войсками на Южно-Донбасском направлении
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Генеральний штаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил командующего сухопутными войсками генерала Михаила Драпатого руководить войсками на Южно-Донбасском направлении. Об этом глава государства заявил в видеообращении, выложенном в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Драпатый будет командовать оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», на чьем направлении идут самые жестокие бои. При этом генерал сохранит полномочия командующего сухопутными войсками.

Зеленский подчеркнул, что Драпатый поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад, так как именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад.

24 января сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины рассматривает возможность допроса главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в связи с уголовным делом против двух генералов об утрате некоторых территорий в Харьковской области.

Ранее Арестович заявил о полном развале ВСУ.

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