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Появились подробности о воевавшем за ВСУ наемнике из Австралии

Глава МИД Австралии Вонг: наемник Дженкинс жив и находится под стражей в России
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ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Австралийский наемник Оскар Дженкинс, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), жив и находится под стражей в России. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, передает газета Canberra Times.

«Правительство Австралии получило подтверждение от России, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей», — сказала глава австралийского внешнеполитического ведомства.

Вонг добавила, что МИД Австралии оказывает консульскую помощь семье Дженкинса. Министр уже обсудила ситуацию с представителями правительства Украины и с президентом Международного комитета Красного Креста.

В конце декабря прошлого года посла России Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли Австралии для обсуждения ситуации вокруг Дженкинса. В социальных сетях распространилось видео, на котором наемника из Австралии допрашивают российские военные. По данным телеканала ABC, он был взят в российский плен в Краматорске.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о судьбе австралийского наемника.

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