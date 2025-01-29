Египтянин из Уфы уехал на СВО и получил ранение

Гражданин Египта Омар приехал в Россию, чтобы учиться. Однако вместо этого он решил пойти добровольцем на специальную военную операцию и там получил ранение, пишет RT.

Омар приехал в Россию в 2022 году на учебу. Спустя время женился на россиянке, стал жить в Уфе, а осенью 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО.

Свое решение иностранец объяснил желанием отдать долг стране и получить гражданство России. В феврале 2024 года он получил ранение в зоне СВО, тогда его спасли боевые товарищи.

Недавно сообщалось, что исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и два заместителя правительства Бурятии отправятся добровольцами на специальную военную операцию.

В свою очередь, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что четвертая по счету группа добровольцев из числа сотрудников аппарата полпредства ДФО отправится в зону боевых действий.

Ранее в Госдуму РФ внесли проект об освобождении добровольцев от призыва на службу.