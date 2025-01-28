Новая группа добровольцев из числа чиновников готовится для отправки на СВО

Трутнев заявил о подготовке для СВО группы добровольцев из числа чиновников

Новая, четвертая по счету группа добровольцев из числа сотрудников аппарата полпредства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) готовится для участия в специальной военной операции. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишет РИА Новости.

Трутнев встретился с командой добровольцев и бойцами 155-й гвардейской бригады морской пехоты в Курской области. Он отметил важность обеспечения всем необходимым российских военнослужащих, защищающих территорию Курской области от украинских националистов и иностранных наемников.

По поручению Трутнева на передовую передана очередная партия вооружения, обмундирования и транспортных средств, включая продукцию предприятий Дальнего Востока — электрические мотоциклы, FPV-дроны, снегоболотоходы. Также доставлены средства радиоэлектронной борьбы и разведки, оптическая техника, противоосколочные костюмы и боеприпасы. Благодаря поставленной технике, в частности снегоболотоходам, военнослужащие смогли оперативно эвакуировать раненых.

24 января новая группа добровольцев отправилась в зону специальной военной операции из международного аэропорта Грозный в Чечне.

Ранее в Госдуму РФ внесли проект об освобождении добровольцев от призыва на службу.